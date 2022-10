Stiri pe aceeasi tema

- Lumea eurasiatica se unește pentru pace și prosperitate, cea euroatlantica merge la razboi și vireaza spre saracie. ''Babuța cu chibrituri'' a fost trimisa in Armenia, susține Cozmin Gușa intr-o analiza privind Summit-ul ''Organizației pentru Cooperare de la Shanghai'' (OSC) de la Samarkand in Uzbekistan.…

- Noi confruntari au avut loc, miercuri, intre polițiștii de frontiera din Kargazstan și Tadjikistan, ce survin pe fondul razboiului din Ucraina și a luptelor din Nagorno-Karabah intre Armenia și Azerbaidjan.

- Premierul armean Nikol Pashinyan a anuntat miercuri ca bilantul pierderilor suferite de armata tarii sale in ciocnirile de la granita cu Azerbaidjan se ridica la 105 morti, mai mult decat dublu fata de bilantul deceselor raportat de Erevan cu o zi in urma, relateaza EFE, potrivit Agerpres. Fii…

- Armenia și Azerbaidjan au anunțat marți confruntari de amploare la granița, soldate cu victime de ambele parți. Ministerul Apararii de la Erevan a raportat bombardarea intensiva a pozițiilor armenilor asupra mai multor zone de la frontiera de est a țarii, in apropiere de regiunea

- Intre forțele armate ale Armeniei și Azerbaidjanului in noaptea de 13 septembrie au inceput ciocniri, in urma carora sunt morți și raniți. Acțiunea nu are loc in regiunea Nagorno-Karabah.

- Armenia si Azerbaidjan au anuntat marti confruntari de amploare la granita, soldate cu moartea unor soldati azeri, in cea mai recenta izbucnire de violenta intre cele doua tari, relateaza AFP. Schimburi frecvente de focuri de arma au fost raportate de-a lungul granitei comune de la sfarsitul razboiului…

- Belarus a inceput exerciții militare in apropierea graniței cu Polonia, a capitalei sale Minsk și a regiunii nord-estice Vitebsk, a anunțat joi dimineața Ministerul Apararii din aceasta țara, potrivit Reuters. Acesta a precizat ca exercițiile, care urmeaza sa dureze o saptamana, vor exersa „eliberarea…