Stiri pe aceeasi tema

- Ilham Aliev, ''omul forte'' al Azerbaidjanului de 15 ani, a fost reales, cu 86% din voturi, pentru un al patrulea mandat, care ii prelungeste sederea la putere pana in 2025, potrivit rezultatelor definitive publicate joi, la o zi dupa alegerile prezidentiale denuntate de catre opozitie…

- Accesul la justiție, dreptul la un proces judiciar echitabil, libertatea de exprimare și dreptul la ocrotirea sanatații au fost cele mai des semnalate incalcari ale drepturilor omului in anul 2017. Afirmația aparține Avocatului Poporului Mihai Cotorobai și a fost facuta astazi, la ședința Comisiei drepturile…

- Senatorii au avut termen pana joi, ora 15.00, sa depuna amendamente la legile Justitiei, urmand ca luni, inainte de sedinta plenului Senatului, acestea sa fie dezbatute si votate in comisia speciala, condusa de deputatul PSD Florin Iordache. Potrivit ordinii de zi, cele trei legi ale Justitiei…

- George Maior, audiat in Comisia SRI: Consider ca am actionat in spiritul legii George Maior, fost sef al SRI si actual ambasador al Romaniei in SUA, este audiat, la ora transmiterii stirii, in comisia de Control SRI, la intrare declarand ca a actionat in spiritul legalitatii atunci cand a luat decizii.…

- Plenul reunit al celor doua Camere a adoptat, marti, cu 225 de voturi „pentru" si 106 voturi „impotriva”, proiectului de hotarare privind infiintarea Comisiei parlamentare de ancheta referitoare la verificarea activitatii directorului SPP.

- „Cu oarecare satisfactie va anunt ca ne-am pronuntat asupra celei de-a treia legi a Justitiei, respectiv legea 317 privind organizarea CSM. Solutia este de admitere cu unanimitate a unor texte care vizeaza diverse puncte din legea de organizare, cinci la numar”, a precizat, marti, presedintele CCR,…

- La aproape noua luni de la inființare, Comisia de ancheta parlamentara privind alegerile prezidențiale din 2009 și-a prezentat, luni, concluziile. Raportul a fost votat de plenul reunit al celor doua Camere, cu 205 voturi „pentru”, 94 de voturi „impotriva” si 24 de abtineri. Hotararea Parlamentului…

- Autor: Florentin SCALETCHI Dupa ce v-am prezentat coditiile si apoi premizele pentru care a fost necesara aparitia Rezolutiei nr 2199/ 10 iunie 2010 a Uniunii Europene, acum am sa va prezint ce lege trebuie sa adopte statele membre, in care sa inglobeze, cele 48 de articole pe care le-au adoptat in…