- Județul Ilfov se afla in continuare pe primul loc, avand cea mai mare rata de infectare cu coronavirus din țara. Duminica, Grupul de Comunicare Strategica a precizat ca rata de infectare la mia de locuitori a crescut semnificativ, la 4,69, in tip ce sambata era de 4,14 cazuri la 1.000 de locuitori.…

- Judetul Ilfov se mentine pe primul loc la rata de infectare cu noul coronavirus cumulata la 14 zile, cu 4,69 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua precedenta, cand a avut 4,44, informeaza Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Pe urmatorul loc la rata de infectare se situeaza…

- ata de infectare cu SARS-CoV-2 in mai multe zone din Romania Sursa foto: prefectul Jud. Cluj, Mircea Abrudean. Judetul Cluj a reintrat în zona rosie, dupa ce astazi a înregistrat o rata de infectare cu noul coronavirus cumulata la 14 zile de 3,07 la mia de locuitori, în crestere…

- Județul Ilfov este singurul din țara unde rata de incidența se menține la peste 4 la mia de locuitori. In ceea ce privește numarul cazurilor noi, cele mai multe au fost inregistrate in București, in timp ce Cluj este singurul județ unde sunt peste 300 de cazuri.Romania inregistreaza peste 4.700 de cazuri…

- Judetul Ilfov inregistreaza o rata de infectare cu noul coronavirus, cumulata la 14 zile, de 6,73 la mia de locuitori, in crestere usoara fata de ziua anterioara, cand a avut 6,7 la mia de locuitori, informeaza, luni, Grupul de Comunicare Strategica. Pe locurile urmatoare se situeaza Bucurestiul, cu…

- Ilfov a facut rocada cu Constanța și a devenit județul cu cea mai mare rata de infectare din tara, 7,26 persoane la mia de locuitori, in creștere cu 0,44 fata de ziua de sambata, 5 decembrie. In București sunt cele mai multe cazuri noi, 1.588, iar incidența imbolnavirilor este de 5,8, in creștere fata…

- Pe primul loc in tara ca rata de infectare ramane judetul Sibiu Foto: Arhiva/ MApN Pe primul loc în tara ca rata de infectare cu noul coronavirus ramâne judetul Sibiu cu 7,63 la mia de locuitori, în scadere fata de ziua anterioara, când era de 7,98, potrivit raportarii…

- Municipiul Bucuresti inregistreaza o scadere a ratei de infectare cu SARS-CoV-2 la 6,55 la mia de locuitori. Judetul Sibiu ramane la o incidenta de peste 8 la mia de locuitori, potrivit raportarii transmise, marti, de Grupul de Comunicare Strategica. Conform GCS, pe primul loc in tara ca rata de infectare…