Stiri pe aceeasi tema

- Judetul Ilfov se mentine pe primul loc la rata de infectare cu noul coronavirus cumulata la 14 zile, cu 4,69 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua precedenta, cand a avut 4,44, informeaza Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Pe urmatorul loc la rata de infectare se situeaza…

- Judetul Constanta a reintrat in zona rosie dupa ce sambata a inregistrat o rata de infectare cu noul coronavirus, cumulata la 14 zile, de 3,08 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua precedenta, cand a avut 2,91, informeaza Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Pe primul loc…

- Județul Ilfov continua sa aiba cea mai mare rata de infectare din țara la mia de locuitori, 4,11. Municipiul București are cele mai multe cazuri noi de COVID-19, iar Cluj este pe locul doi in topul județelor afectate in ultimele 24 de ore.Grupul de Comunicare Strategica a raportat joi, 7 ianuarie, 4.951…

- Județul Ilfov continua sa aiba cea mai mare rata de infectare din țara la mia de locuitori, 4,84. Municipiul București are cele mai multe cazuri noi de COVID-19, iar Cluj este pe locul doi in topul județelor afectate in ultimele 24 de ore.Grupul de Comunicare Strategica a raportat miercuri, 30 decembrie,…

- Județul Ilfov continua sa aiba cea mai mare rata de infectare din țara la mia de locuitori, 6,87, conform autoritaților. Totodata, dupa București, care are cele mai multe cazuri noi de COVID-19, in topul județelor afectate in ultimele 24 de ore se situeaza Cluj.Grupul de Comunicare Strategica a raportat…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis joi, 5 noiembrie, situația incidenței cazurilor COVID pe județe, actualizata. Județele cu incidența de peste 3 la mia de locuitori in ultimele 14 zile sunt: Salaj – 5,77 (anterior 5,5) Cluj – 5,33 (anterior 5,04) Timiș – 5,48 (anterior 5,04) Alba – 4,96 (anterior…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis joi, 29 octombrie, situația incidenței cazurilor COVID pe județe, actualizata. Județele cu incidența de peste 3 la mia de locuitori in ultimele 14 zile sunt: Cluj – 4,3 (anterior 4,09) Salaj – 4,11 (anterior 3,43) Alba – 3,8 (anterior 3,72) București are…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis miercuri, 28 octombrie, situația incidenței cazurilor COVID pe județe, actualizata. Județele cu incidența de peste 3 la mia de locuitori in ultimele 14 zile sunt: Cluj – 4,09 (anterior 3,7) Alba – 3,72 (anterior 3,66) Salaj – 3,43 (anterior 3,24) Harghita…