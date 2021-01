Stiri pe aceeasi tema

- Judetul Ilfov inregistreaza cea mai mare rata de infectare din tara, 5 persoane la mia de locuitori, in creștere fata de ziua de duminica, 7 decembrie. O rata de incidența de peste 4 la mie inregistreaza și județul Timiș (4,13 ), dar și Bucureștiul (4,01). De asemenea, Capitala a raportat cele mai multe…

