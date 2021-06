Stiri pe aceeasi tema

- "Domnul Dincu și sondorii de casa care intoxica opinia publica cu sondaje masluite ar trebui sa-și bage sondajele in sertarele PSD. Ca procent, PNL a obținut la aceste alegeri 40,5%, in timp ce PSD a obținut 39%", a afirmat Orban.Președintele PNL a afirmat ca din cele 22 de localitați in care au fost…

- Presedintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat, duminica, victoria PNL in alegerile partiale de la Vicovu de Sus. “Au si avem un primar liberal. Dupa o lunga perioada pesedista, la Vicovu de Sus a castigat un primar liberal, Vasile Iliut, care va face din Vicovu de Sus ceea ce isi doresc cetatenii…

- Liderii PSD și PNL, Marcel Ciolacu și Ludovic Orban, susțin, fiecare, ca partidul lor este cel care a caștigat alegerile locale parțiale desfașurate duminica in 36 de localitați. Ambii politicieni au revendicat victoria duminica seara, pe Facebook.

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a anunțat ca pune la dispozitia alegatorilor un clip video despre exercitarea dreptului de vot la alegerile locale partiale din data de 27 iunie. In material se menționeaza, intre altele, ca trebuie purtata masca de protectie in sectiile de vot si se va putea…

- ”PNL a obținut la alegerile parlamentare doar 74 de mii de voturi in plus, comparativ cu anul 2016. Asta in condițiile victoriilor de la locale și europarlamentare și ale unui PSD slabit. Iar pierderea alegerilor a fost urmata de negocieri nu tocmai inspirate pentru formarea acestui guvern”, a scris…

- Politic Liberalii din județ iși aleg președintele pe 8 iulie. Alegerile in organizațiile locale au loc in perioada 8-25 iunie iunie 4, 2021 13:16 Alegerile in organizațiile locale ale liberalilor din județ sunt programate pentru perioada 8-25 iunie, iar Conferința județeana care va da președintele…

- Președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, nu se va regasi pe lista PDM la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. In locul sau a fost inclus Mihai Olarescu, președintele raionului Cimișlia. Despre aceasta a anunțat democratul pe pagina sa de Facebook.

- In ciuda unei campanii intense care nu a ținut cont de niciun fel de restricții sanitare, partidul Bharatiya Janata - BJP al premierului a pierdut scrutinul. Alegerile au fost caștigate de una dintre cele mai puternice voci critice la adresa premierului. Este vorba despre Mamata Banerjee, care a obținut…