- Nerespectarea masurilor si interdictiilor impuse pentru limitarea raspandirii pandemiei de coronavirus atat in randul persoanelor fizice, cat si a celor juridice a dus la aplicarea unor sanctiuni in valoare de aproape 40.000 de lei. Politistii suceveni au desfasurat activitati in context Covid-19, fiind…

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii doljeni impreuna cu jandarmi din cadul I.J.J Dolj, politisti de frontiera, polițiști locali, precum și reprezentanți ai I.S.U. Dolj, D.S.P, A.N.P.C., si I.T.M. Dolj, au desfasurat actiuni de verificare cu efective marite pe raza…

- Un numar de 97 de sanctiuni contraventionale in valoare totala 29.445 de lei au fost aplicate de politistii giurgiuveni in ultimele 24 de ore pentru nerespectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, potrivit Agerpres."In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Institutiei Prefectului…

- Aproape 300 de sanctiuni contraventionale, aplicate de politistii din Bucuresti-Ilfov in ultimele 24 de ore, pentru nerespectarea masurilor impuse de pandemia cu noul coronavirus, amenzile insumand 48.000 de lei. "Actiunile de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta desfasurate…

- Polițiștii doljeni impreuna cu celelate forțe de ordine, sub autoritatea instituției prefectului, continua desfașurarea de acțiuni cu efective marite pentru verificarea modului in care sunt respectate prevederile legale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid 19. Astfel in ultimele…

- Politistii bucuresteni au aplicat, miercuri, in incinta Pietei 16 Februarie, zece sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 7.250 de lei, pentru nerespectarea masurilor pentru prevenirea si combaterea efectelor COVID-19. Potrivit unui comunicat al DGPMB, miercuri, intre orele 10,00 - 13,00, Sectia…

- Politistii bucuresteni au aplicat, miercuri, peste 790 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproximativ 150.000 de lei, in contextul prevenirii si combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, a declarat purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei, Diana Sarca. "Facem apel la dumneavoastra…