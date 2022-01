Franta va reduce la patru luni termenul pentru primirea dozei booster de vaccin

Termenul pentru primirea dozei booster de vaccin impotriva COVID 19 va fi redus in Franta, incepand din 15 februarie, la cel mult patru luni, in loc de sapte, pentru a putea beneficia in continuare de un pasaport sanitar valid, a anuntat duminica,… [citeste mai departe]