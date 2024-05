Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul acțiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Romane, polițiștii continua operațiunile pentru combaterea infracțiunilor economico-financiare și a celor de natura judiciara. Astfel, in cursul dimineții de…

- In cadrul acțiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Romane, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Maramureș, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe Langa…

- Sub coordonarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Romane, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul I.P.J. Timiș, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara,…

- Alte 3 percheziții la persoane banuite de contrabanda cu tigari si alcool au efectuate ieri de polițiștii de la Investigarea Criminalitații Economice, in județele Bistrița-Nasaud și Cluj. Un barbat din comuna Petru Rareș a fost reținut. „In cadrul acțiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe…

- In cadrul actiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Inspectoratului General al Politiei Romane, la data de 30 mai a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico ndash; Financiare Constanta, sub supravegherea procurorului…

- In cadrul actiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Inspectoratului General al Politiei Romane, la data de 28 mai a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico ndash; Financiare Constanta, sub supravegherea procurorului…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia de urmarire penala, impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane – Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, efectueaza perchezitii domiciliare in Bucuresti…

