Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost retinute pentru 24 de ore, in urma unor perchezitii efectuate la persoane banuite de contrabanda cu tigari, informeaza sambata IPJ Ilfov potrivit Agerpres Potrivit sursei citate, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Ilfov au efectuat doua perchezitii…

- Sapte persoane, cu varste intre 38 si 74 de ani, au fost retinute de politistii din Alba intr-un dosar privind contrabanda cu tigari, la perchezitii fiind descoperite inclusiv o arma cu aer comprimat detinuta ilegal si sute de alice si cartuse pentru arma letala, precum si un detector de metal. Potrivit…

- Un numar de 24 de perchezitii domiciliare sunt efectuate, miercuri dimineata, de catre politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Giurgiu in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Calarasi, la persoane banuite de prelucrare ilegala de tutun si comercializarea acestuia,…

- Un numar de 24 de perchezitii domiciliare sunt efectuate, miercuri dimineata, de catre politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Giurgiu in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Calarasi, la persoane banuite de prelucrare ilegala de tutun si comercializarea acestuia,…

- In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Giurgiu, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, impreuna cu un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bolintin Vale, efectueaza 24 de perchezitii domiciliare in municipiul…

- In aceasta dimineata, sub conducerea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din IGPR, politistii din Giurgiu si Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Giurgiu, efectueaza patru perchezitii la trei societati comerciale, despre care exista banuiala ca ar fi pus in…

- Percheziții efectuate de polițiștii vranceni la persoane banuite de contrabanda cu țigarete La data de 25 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea, au desfașurat 5 percheziții domiciliare pe…

- Focsani, 26 sep /Agerpres/ - Mai multe perchezitii domiciliare au fost efectuate la Adjud in cadrul unui dosarul penal in care 17 persoane sunt cercetate pentru savarsirea infractiunii de contrabanda cu tigarete, in urma carora sapte persoane au fost puse sub control judiciar, a informat, miercuri,…