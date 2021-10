Stiri pe aceeasi tema

- Inca șapte gorjeni au murit din cauza coronavirusului in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 1093 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 13241 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 12101 persoane vindecate, externate și la domiciliu;…

- Un barbat, in varsta de 81 de ani, din Gorj, a murit de coronavirus. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 731 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 10.920 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 10053 persoane vindecate, externate și la domiciliu;…

- Inca 64 de cazuri noi de coronavirus și un deces au fost inregistrate in județul Gorj. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 600 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 10.225 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 9.465 persoane vindecate, externate…

- 2 decese și 84 de cazuri nou confirmate de COVID, in ultimele 24 de ore, in Argeș. Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile: 0,92 (ieri 0,87); -persoane…

- Comunicat de presa 18.09.2021 Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis este 2,03. Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori: Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai…

- 1 deces și 15 de cazuri de COVID nou confirmate, in Argeș, in ultimele 24 de ore. Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile: 0,2 (ieri 0,19); -persoane internate…

- Un deces și cinci cazuri noi de coronavirus au fost inregistrate in județul Gorj in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 37 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata si 9.266 de persoane confirmate cu COVID-19, din care 8.795 de persoane…

- Trei cazuri noi de coronavirus au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Gorj. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 14 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 9229 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 8773 persoane sunt vindecate, externate și…