”Ca urmare a avariei produse asupra sistemului de distributie a gazelor naturale de catre un tert ce efectua o lucrare de interventie in reteaua de canalizare din Strada Mihai Eminescu, din localitatea Tunari, judetul Ilfov, Distrigaz Sud Retele a fost nevoita sa sisteze alimentarea cu gaze naturale in respectiva zona astazi, 13 octombrie 2022, incepand cu ora 15:20”, a transmis, joi, Distrigaz Sud Retele, intr-un comunicat de presa. In urma acestei opriri, sunt afectati 1.115 de clienti casnici si non-casnici din localitatile Tunari si Dimieni aflati pe strazile: Balta Pasarea, Calimachi,…