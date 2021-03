Comuna Clinceni a intrat in carantina de marti dimineata pentru urmatoarele 14 zile, in urma emiterii Ordinului sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretar de stat dr. Raed Arafat, potrivit unui comunicat al Prefecturii Ilfov postat pe site-ul institutiei.



Propunerea privind carantinarea comunei Clinceni a fost adoptata printr-o hotarare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov de luni, desfasurata in urma evaluarii riscului raspandirii virusului SARS-CoV-2 in localitatea Clinceni, intocmita de catre Directia de Sanatate Publica Ilfov in vederea instituirii…