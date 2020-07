Ilfov: Bărbat reţinut într-un dosar de înşelăciune Politistii ilfoveni au efectuat, vineri, 4 perchezitii la domiciliile si sediile unor persoane fizice si juridice din judetele Ilfov si Dambovita, in cadrul unui dosar privind infractiuni de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata si fals intelectual, trei persoane fiind conduse la audieri, iar un barbat retinut.



"Din cercetari a rezultat faptul ca in perioada iulie 2015 si pana in prezent, persoanele banuite au indus in eroare mai multe persoane vatamate, prin aceea ca le promiteau intermedierea in vederea achizitionarii unor autovehicule dorite de persoanele vatamate,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii fac, miercuri, 14 percheziții in București și in 3 județe, intr-un dosar de inșelaciune, spalare de bani și fals. Mai multe persoane sunt banuite ca au facut comenzi in numele unei firme, a carei identitate a fost clonata, și au produs un prejudiciu de 1,2 milioane de lei. Potrivit unui comunicat…

- Polițiștii fac, miercuri, 14 percheziții in București și in 3 județe, intr-un dosar de inșelaciune, spalare de bani și fals. Mai multe persoane sunt banuite ca au facut comenzi in numele unei firme, a carei identitate a fost clonata, și au produs un prejudiciu de 1,2 milioane de leiPotrivit…

- Polițiștii fac, miercuri, 14 percheziții in București și in 3 județe, intr-un dosar de inșelaciune, spalare de bani și fals. Mai multe persoane sunt banuite ca au facut comenzi in numele unei firme, a carei identitate a fost clonata, și au produs un prejudiciu de 1,2 milioane de leiPotrivit…

- Politistii si procurorii de la crima organizata au efectuat, miercuri, 39 de perchezitii in trei judete intr-un dosar de inselaciune in forma continuata cu consecinte deosebit de grave, mii de persoane fiind inselate prin promisiunea obtinerii unor locuri de munca in strainatate. Potrivit unor comunicate…

- La data de 02 iunie 2020, polițiștii de investigații criminale din Abrud au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața de un tanar de 22 de ani, din Campia Turzii, județul Cluj, care este cercetat pentru savarșirea unei infracțiuni de inșelaciune. In sarcina acestuia s-a reținut faptul…

- Ziarul Unirea Un barbat din Campia Turzii, REȚINUT de polițisti dupa ce a țepuit o vanzatoare din Abrud prin metoda „șmen”: I-a cerut vanzatoarei sa ii schimbe o suma de bani in bancnote mai mici Tanar de 22 de ani, din Campia Turzii, REȚINUT de polițiști, pentru INȘELACIUNE: Ar fi inșelat o vanzatoare…

- La data de 20 mai 2020, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au fost sesizați de catre o femeie din comuna, cu privire la faptul ca a fost amenințata de soț. Din primele cercetari efectuate de polițiști a rezultat ca in seara zilei de 19 mai 2020, in timp ce se alfa la domiciliu, femeia,…

- Administratorul unei firme de construcții din Alba Iulia a fost reținut de polițiști pentru fapte de inșelaciune și delapidare. Acesta și-ar fi insușit suma de aproape un milion de lei și ar fi indus in eroare o alta societate comerciala. Polițiștii au efectuat trei percheziții domiciliare și au ridicat…