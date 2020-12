Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile locale au prelungit cu inca 14 zile, incepand cu 19 decembrie 2020, ora 22:00, carantina in urmatoarele localitați ilfovene: Corbeanca, Dobroești, Mogoșoaia, Otopeni și Popești-Leordeni, potrivit unui comunicat de presa al Prefecturii Ilfov, noteaza G4Media.ro. Astfel, cele cinci localitați…

- Carantina s-a prelungit cu sapte zile, incepand de joi, de la ora 22,00, in comuna ilfoveana Berceni, potrivit Ordinului seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a informat, vineri, Institutia Prefectului Ilfov, printr-un comunicat de presa. Propunerea privind prelungirea…

- V. S. Coeficientul infectarilor cu coronavirus, cumulate la 14 zile, calculat de catre Direcția de Sanatate Publica Prahova a depașit, in județul nostru, conform datelor oficiale, 2,04 mia de locuitori, ceea ce inseamna ca incidența a crescut destul de mult in ultimele zile. Prahova se regasește pe…

- Un numar de 131 de persoane confirmate cu COVID-19 sunt internate, 920 - in izolare la domiciliu, 683 - in carantina la domiciliu, 3 - in carantina institutionalizata, potrivit unui comunicat al Prefecturii Ilfov.Prefectura mentioneaza ca datele au fost transmise de Directia de Sanatate Publica…

- Un numar de 75 de persoane confirmate cu COVID-19 sunt internate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov, dintre care 15 la ATI, potrivit unui comunicat al Prefecturii Ilfov, potrivit Agerpres.Prefectura Ilfov a precizat ca, potrivit datelor transmise de Directia de Sanatate Publica judeteana,…

- Situația epidemiologica la nivelul județului Buzau transmisa de Direcția de Sanatate Publica Buzau este urmatorea: „numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 3063; numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:2622; numarul total de decese Covid-19 de la inceputul…

- Numarul total al cazurilor de COVID-19 a ajuns la 139.612 marti, dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca 2.121 de persoane au fost diagnosticate in ultimele 24 de ore, 403 fiind in Bucuresti. De asemenea, 73 de persoane au decedat, iar la ATI sunt internati 608 pacienti.

- Directia de Sanatate Publica Bucuresti a propus luni, 5 octombrie, Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta un set de masuri de prevenire a raspandirii Covid-19. Intre acestea, inchiderea restaurantelor, interzicerea evenimentelor private cu peste 50 de persoane in localuri si cafenele,…