Un dialog halucinant a avut loc, luni, intre Vladimir Putin și fostul președinte al Dumei de Stat, actualul director al serviciului de spionaj extern, Serghei Narișkin, in ședința Consiliului de Securitate al Federației Ruse, care fusese convocata pentru a lua in discuție o rugaminte formulata cu doar o ora inainte de catre cei doi lideri autoproclamați din Donbas, privind recunoașterea independenței republicilor separatiste Donețk și Lugansk. Vladimir Putin ii intreba, in fața camerei de filmat oficiale a Kremlinului, pe toți membrii Consiliului de Securitate, daca sunt de acord sau nu cu recunoașterea…