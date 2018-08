Ilex Gold angajează consilier vânzări Se cauta o persoana comunicativa, serioasa, sociabila, deschisa spre a interacționa cu publicul și a-i oferi consultanța necesara in procesul de achiziționare a bijuteriilor.

Candidatul ideal:

– are abilitați de comunicare excelente

– vorbește și scrie impecabil in limba romana

– respecta angajamentele

– este punctual

– este pasionat de bijuterii

Experiența și cunoașterea limbilor straine nu sunt obligatorii, dar constituie un avantaj.

Cei interesați sunt rugați sa trimita CV-ul la adresa [email protected] Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

