Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, pare sa o atace pe Gabriela Firea, primar general al Capitalei, anuntand pe pagina personala de Facebook ca isi asuma opiniile, nu isi inchide contul si nici nu va sterge comentariile negative lasate de internauti. Reactia ei vine dupa ce utilizatorii Facebook s-au…

- "De fapt, devine destul de clara sentinta de astazi. Nu numai ca i se da o condamnare, dar si interdictia de a mai avea o functie. (...) O sa fim alaturi de acest lider, pentru ca nu sangereaza numai Liviu Dragnea, sangereaza partidul in aceasta perioada", a precizat Lia Olguta Vasilescu, la Romania…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a transmis, pe Facebook, ca a luat act de decizia Inaltei Curtii de Casatie si Justitie in dosarul DGASPC Teleorman, el spunand ca este o decizie in prima instanta, ceea ce inseamna ca Liviu Dragnea se bucura in continuare de prezumtia de nevinovatie, valabila…

- "Domnul Dragnea trebuie sa paraseasca viata publica. Un politician cu doua condamnari in Justitie nu poate sa mai stea in fruntea Romaniei si sa dicteze politica penala a statului. Pentru binele acestei tari, pentru a ramane intr-o ordine legala si morala, seful Camerei Deputatilor trebuie sa renunte…

- O noua amanare in dosarul lui Liviu Dragnea. Verdictul in data de 21 iunie Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) au amanat din nou decizia in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, in care procurorii DNA au…

- Liviu Dragnea va afla pe 8 iunie decizia in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, judecatorii hotarand marți sa amane pronunțarea. Acest lucru nu a scapat netaxat de Victor Ponta, fost apropiat al liderului PSD și actual…

- Curtea Suprema judeca marti ultimul termen in procesul in care liderul PSD, Liviu Dragnea, este acuzat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman. Acestea au fost platite din…

- Curtea Suprema judeca marti ultimul termen in procesul in care liderul PSD, Liviu Dragnea, este acuzat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman. Acestea au fost platite din…