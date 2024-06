Stiri pe aceeasi tema

- Actritea Ileana Stana Ionescu a incetat din viața la varsta de 87 de ani, a anunțat duminica Teatrul National Bucuresti (TNB). “Cu adanca durere, colegii din Teatrul National Bucuresti anunta stingerea din viata a celei care a fost si va ramane pentru totdeauna Minunata Doamna a Teatrului si Filmului…

- Clint Eastwood, una dintre cele mai emblematice figuri ale cinematografiei mondiale, a implinit 94 de ani, o varsta la care puțini actori ajung, cu atat mai puțin cu un palmares atat de impresionant. De-a lungul decadelor, Eastwood a reușit sa fascineze generații intregi de spectatori, jucand roluri…

- Radu Mazare a facut un anunț important, odata cu eliberarea din inchisoare. Fostul edil al Constanței a dat de veste ca va deveni tata pentru a doua oara, la 55 de ani. Vrea sa se concentreze pe viața de familie și nu va mai fi interesat de lumea mondena. Radu Mazare, din nou tata Fostul […] The post…

- Este doliu in lumea sportului! Fabian Cancelarich, unul dintre portarii de marca ai Argentinei la Cupa Mondiala din 1990, desfașurata in Italia, a incetat din viața marți, la varsta de 58 de ani. Cunoscutul sportiv s-a stins in urma unui stop cardiac. Vestea morții lui Fabian Cancelarich a fost data…

- Romania a inregistrat cea mai mare creștere a speranței de viața in 2023, fața de 2019, respectiv cu un an, potrivit raportului Eurostat, publicat vineri. Cu toata creșterea, in continuare speranța de viața a romanilor este scazuta. In timp ce la nivelul Uniunii Europene, speranța de viața medie este…

- Fermierii din sudul țarii sunt ingrijorați de soarta culturilor de toamna. Cu toata ploaia din ultimele zile, nu se așteapta la producții prea bune. Fermierii din zona de sud a țarii se plang ca evoluția culturilor de toamna nu este deloc grozava. Ploaia din ultimele zile a fost binevenita, caci a salvat…

- Cu profunda tristețe, anunțam trecerea la cele veșnice a domnului Doru Viorel Ursu, o figura marcanta a vieții politice și juridice romanești. Doru Viorel Ursu s-a nascut la Drobeta Turnu Severin pe 1 martie 1953. A absolvit Facultatea de Drept din București in 1976 și a activat ulterior ca procuror…

- Celebrul Akebono, nascut american, primul luptator de sumo strain care a obtinut titlul de mare luptator in acest sport traditional japonez, ''yokozuna'', a decedat luna aceasta din cauza unei insuficiente cardiace, la varsta de 54 de ani, au anuntat Fortele armate ale Statelor Unite din Japonia, citate…