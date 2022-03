Stiri pe aceeasi tema

- Președintele lui CS Mioveni, Dumitru Olteanu, a anunțat deja Primaria despre disponibilitatea clubului de a veni in ajutorul refugiaților din Ucraina: ”Putem gazdui cam 40 de persoane”. Primaria Mioveniului s-a implicat activ in susținerea refugiaților din Ucraina, iar clubul de fotbal s-a alaturat…

- Situația critica din Ucraina ii intristeaza pe Florin Cernat și Razvan Raț, doi foști internaționali care au jucat ani buni la Dinamo Kiev, respectiv Șahtior Donetsk. Cernat, care a petrecut opt ani in tricoul lui Dinamo Kiev, a vorbit cu apropiații sai din Ucraina, care i-au descris imaginea de ansamblu…

- In contextul evoluției situației de securitate din Ucraina, Autoritatea Vamala Romana in colaborare cu celelalte structuri cu competențe de control la frontiera a luat masuri organizatorice pentru asigurarea numarului de personal vamal necesar, in eventualitatea creșterii fluxului de marfuri și calatori,…

- Doi tineri din Kiev nu se gandeau ca in acest fel va arata nunta lor, dar cand Rusia le-a atacat țara, joi de dimineața, Yaryna Arieva și partenerul ei, Sviatoslav Fursin, s-au grabit sa se casatoreasca, cu sunetul sirenelor de raid aerian care le rasunea in urechi. Povestea lor a fost publicata de…

- Portarul Valentin Cojocaru, 26 de ani, fotbalist la echipa ucraineana Dnipro Dnipropetrovsk, se afla blocat in țara vecina, dupa ce orașul in care se afla a fost joi dimineața ținta rachetelor rusești, informeaza Gazeta Sporturilor . „Situația este dificila și complicata, in momentul de fața suntem…

- Cristina Șișcanu și soțiul ei sunt disperați, dupa ce in aceasta dimineața, Rusia a atacat Ucraina. Vedeta a postat un mesaj, unde a anunțat ca majoritatea rudelor sale se afla la Kiew și nu reușește sa le convinga sa vina in Romania.„Situația e grava, de dimineața sunt ochi și urechi la știri despre…

- Valentin Cojocaru (26 de ani), portarul lui Dnipro, vorbește pentru Gazeta Sporturilor, dupa ce Rusia a invadat Ucraina. Goalkeeper-ul care a strans 14 partide in acest sezon Valentin Cojocaru, apel din Ucraina: „Sa ne ajute Ambasada sa ieșim din țara” - Salut, Valentin! Care este situația de acolo…

- Șefa statului Maia Sandu declara ca autoritațile de la noi sunt ingrijorate de situația din Ucraina și spera ca partenerii internaționala implicați in discuții sa gaseasca soluții pașnice. „Suntem foarte ingrijorați și va spun asta cu toata responsabilitatea și foarte deschis”, a spus Sandu, la Buna…