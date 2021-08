Stiri pe aceeasi tema

- Hotelierii din Romania se bazeaza tot mai mult pe muncitori din afara Uniunii Europene (UE), pentru ca nu au multe alternative de angajare pe piata interna a muncii, a declarat pentru Agerpres presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), Calin Ile.

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetul Marmatiei au depistat patru cetateni straini care au incercat sa intre ilegal in Romania din Ucraina. Cele patru persoane au fost preluate de catre autoritatilor de frontiera ucrainene in baza acordului de readmisie, in vederea continuarii cercetarilor.…

- Cetațenii straini cu drept de munca in țara noastra se inscriu la medici de familie și se vaccineaza. Cațiva tineri din Ghana, care lucreaza in construcții, s-au imunizat la Vidra, in Ilfov. S-au declarat fericiți in Romania. In țara lor, vaccinurile sunt foarte puține și sunt imunizate doar persoanele…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale a distribuit catre Politia de Frontiera 271 de scannere mobile si 271 de telefoane mobile smart, echipamente care au instalata aplicatia “CoronaScan”, pentru verificarea codurilor QR de pe certificatele digitale privind COVID. “Ministerul Afacerilor Interne, prin…

- Portalul web de pe care cetațenii romani sau straini iși pot genera certificatele digitale Uniunii Europene privind Covid este pregatit pentru lansare. Acesta devine funcțional din 1 iulie 2021.

- Hotelurile cu incasari sub estimari pentru Campionatul European de Fotbal Arena Naționala. Foto: FRF. Turistii straini veniti în România pentru cele doua partide de fotbal gazduite pâna acum de Bucuresti în cadrul Euro 2020 s-au cazat în hoteluri de…

- STOP VANZARII TERENURILOR CATRE STRAINI!Modificarile propuse in proiectul de lege privind vanzarea terenurilor catre straini, inițiat de partidele aflate acum la putere ii vor lasa pe fermieri romani mici și mijlocii, fara posibilitatea de a se dezvolta la ei acasa.Realitatea ne arata ca…

- Intrebata daca este intamplator faptul ca cei care au ales sa-l susțina politic pe Florin Cițu, in competiția pentru președinția PNL, sunt membri in cabinetul guvernului sau, Turcan a raspuns: „Noi (susținatorii lui Cițu – n.r.) suntem intr-un parteneriat cu președintele Klaus Iohannis și cu UE. Cred…