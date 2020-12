Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost transportat vineri seara la spital dupa ce a intrat cu motocicleta într-o mașina. O șoferita nu s-a asigurat în momentul în care a ieșit de pe strada Aurel Vlaicu i-a taiat calea motociclistului. „O conducatoare auto…

- Accident cu implicarea unei mașini de poliție pe o strada din capitala. Potrivit poliției, totul s-a produs in jurul orei 10:30, pe strada Alexei Mateevici din capitala. S-a stabilit ca la volanul unui Opel se afla un barbat de 38 de ani care nu a respectat distanța intre automobile și s-a izbit in…

- Polițiștii din Valcea au prins un barbat de 45 de ani, baut și fara permis de conducere, in timp ce conducea o mașina neinmatriculata și cu numere false. Acesta a fost reținut de polițiști. Potrivit unui comunicat al IPJ Valcea, polițiștii din Maldarești au oprit, duminica seara, pentru control…

- Un barbat a fost retinut si va fi prezentat, joi, procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Mangalia, dupa ce, fiind sub influenta alcoolului, a urcat la volanul unui autoturism parcat, gasit cu cheia in contact, l-a furat si condus desi nu avea permis, iar apoi l-a avariat, potrivit Agerpres."Politisti…

- TERIBILIST…Un accident teribil s-a petrecut aseara, in jurul orelor 21.30, pe DN 24 A intre localitațile Bursuci și Popeni. Un șofer de 22 de ani, care avea alaturi pe scaunul din dreapta un minor de 10 ani, s-a rasturnat intr-o rapa, dupa ce, intr-o curba la dreapta a pierdut controlul volanului,…

- La data de 1 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Biroului … Post-ul TARGOVIȘTE: Barbat reținut dupa ce a produs un accident neavand permis. Are un istoric incarcat apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Accident rutier, in orasul Nasaud, pe bulevardul Granicerilor. Politistii rutieri din Nasaud si cei ai Serviciului Rutier au intervenit, in aceasta noapte, ca urmare a producerii unui accident rutier in orasul Nasaud, pe bulevardul Granicerilor. Potrivit reprezentantilor IPJ Bistrita Nasaud, "au fost…

- O tanara in varsta de 18 ani a ars de vie intr-o masina implicata intr-un accident care s-a petrecut in noaptea de miercuri spre joi pe DN1 A, pe raza comunei prahovene Cocorastii Colt.