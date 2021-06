Stiri pe aceeasi tema

- Statul trebuie sa controleze prețurile pentru benzina și motorina, iar pe langa instituirea monopolului de stat asupra importurilor de carburanți, trebuie construita și o rețea de benzinarii de stat. Declarația aparține liderului Partidului „Șor”, Ilan Șor, și a fost facuta in cadrul unei emisiuni la…

- Uniunea Europeana este "bine echipata sa faca fata provocarilor legate de statul de drept", a declarat presedintele Klaus Iohannis, miercuri, la dezbaterea "Sa vorbim despre viitorul Europei" (Let's talk - Future of Europe), la care a participat online. "Democratia, statul de drept si drepturile…

- Trebuie sa creștem nivelul de trai și sa implementam un amplu program de susținere pentru diaspora, daca vrem sa-i convingem pe conaționalii noștri sa revina acasa. Declarația a fost facuta de președintele Partidului „ȘOR”, Ilan Șor, intr-o intervenție live pe Facebook.

- Republica Moldova este condusa din ambasade și cancelarii straine, iar cei care-și spun de dreapta și de stanga ne atrag in razboaie geopolitice care nu ne aparțin. De 30 de ani, politicienii noștri, asemenea fanarioților din vechime, bat pe la porți straine, in cautare de noi stapani și iși cumpara…

- Mai multe licee hunedorene au locuri speciale destinate elevilor din Republica Moldova. Inspectoratul Școlar a solicitat unitaților de invațamant sa precizeze numarul de locuri puse la dispoziția romanilor de pretutindeni, mai precis elevilor din Republica Moldova. șapte licee din județ au…

- Industria auto romaneasca trebuie sa faca rapid trecerea de la mașinile cu motoare termice și subansamble catre investițiile in liniile de fabricație destinate mașinilor electrice, in contextul in care economia mondiala apasa pedala electrificarii, arata o analiza Frames & Factory 4.0. Zeci…

- De la inceputul acestui an, au fost inregistrate circa 1,9 milioane de aplicații pentru locuri de munca, cu circa 24% mai multe fața de perioada ianuarie-martie 2020. Numai in luna martie, au fost peste...

- Președintele SUA, Joe Biden, a asigurat miercuri ca planul sau de a investi 2.000 de miliarde de dolari în infrastructura va crea „milioane de locuri de munca” și va concura mai bine cu China, în timpul unui discurs în Pittsburgh, Pennsylvania, potrivit AFP.„Aceasta…