- Ilan Șor, deputatul condamnat, in 2017, la 7 ani si 6 luni de inchisoare pentru escrocherie și spalare de bani și care, in 2019, a fugit din R. Moldova și este anunțat in cautare, nu va mai primi niciun ban de la Parlament, transmite Noi.md cu referire la zdg.md. Asta dupa ce președintele Parlamentului,…

- Deputatul Partidului „ȘOR”, Marina Tauber, s-a intrebat daca nu cumva in actualul Parlament exista deputați care nu-și doresc ca adevarul despre frauda bancara sa iasa la iveala, iar din aceasta cauza, nu-l lasa pe Ilan Șor sa vorbeasca. Declarația a fost facuta in contextul in care președintele Parlamentului,…

- Ilan Țor se regasea astazi pe lista celor care urmau sa țina un discurs la tribuna Parlamentului, înainte de votarea proiectului privind rezultatele audierilor pe „furtul miliardului”. Daca nu a fost prezent la ședința, Procuratura a remis o nota informativa cu privire…

- Cei doi vicepreședinți ai Legislativului sunt Mihail Popșoi de la PAS și Vlad Batrancea, BECS.Ambii dețin aceasta funcție și in Parlamentul de legislatura XI-a.Igor Grosu i-a felicitat pe ambii și a mentionat ca spera ca impreuna sa faca procesul legislativ mai bun.

- Pe parcursul saptamanii, dupa ce vor fi alese organele de conducere ale Parlamentului, probabil, președintele Maia Sandu va invita fracțiunile parlamentare la consultari, in urma carora va fi anunțat un candidat de la PAS pentru funcția de premier. Declarația a fost facuta de Igor Grosu, președintele…

- Procuratura Generala considera ca nu este necesara o noua ridicare a imunitații parlamentare a lui Ilan Șor, dupa ce acesta a fost ales din nou deputat. „Cu referire la speța Ilan Șor reiteram ca in privința lui exista cauze penale pendinte atat la etapa de urmarire penala, cat și la etapa…