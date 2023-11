Stiri pe aceeasi tema

- An EU tribunal made legal errors when it ruled in favour of Apple over a 13 billion euro tax order and should review the case again, an adviser to Europe’s top court said on Thursday, in a potential setback for the iPhone maker, according to Reuters. The tax case against Apple was part of EU […] The…

- Russia on Tuesday formally withdrew from a landmark security treaty which limited key categories of conventional armed forces, blaming the United States for undermining post-Cold War security with the enlargement of the NATO military alliance, according to Reuters. The 1990 Treaty on Conventional Armed…

- Sunt alegeri localein Republica Moldova dumminica, 5 noiembrie, iar președintele Maia Sandu s-a adresat moldovenilor sambata, cu un mesj de mobilizare. Vineri, Comisia pentru Situatii Exceptionale a ajuns la concluzia ca grupului criminal condus de Ilan Sor incearca sa corupa alegerile si sa deturneze…

- Israelul a anunțat ca 11 soldați au fost uciși marți in operațiunea terestra din Fașia Gaza. Astfel numarul militarilor morți incepand din 7 octombrie a ajuns la 326. Acest nou razboi din Orientul Mijlociu a inceput dupa 7 octombrie, cand seria de atentate teroriste comise de organizația islamista Hamas…

- Comisia pentru Situații Excepționale din Republica Moldova a sistat licențele de emisie pentru șase posturi de televiziune: OrizontTV, ITV, Canal2, Canal3, PublikaTV și PrimeTV, iar 31 de portaluri web au fost blocate, pentru activitați de dezinformare și de subminare a proceselor democratice. Prim-ministrul…

- Seful gruparii siite libaneze Hezbollah, proiraniana, s-a intalnit miercuri cu principalii lideri ai factiunilor militante palestiniene Hamas si Jihadul Islamic, cu care a cazut de acord sa mentina „coordonarea” si sa studieze pasii de urmat in raspunsul lor la adresa Israelului, potrivit Agerpres,…

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a cerut sambata, cu prilejul participarii sale la Summitul pentru Pace care se desfasoara in apropierea capitalei Egiptului, Cairo, ca tarile occidentale care sustin Israelul sa inteleaga odata pentru totdeauna ca viata unui arab nu valoreaza mai putin decat cea…

- Israelul pregatește inchiderea redacției locale Al Jazeera și acuza postul din Qatar de propaganda pro-Hamas. Oficialii israelieni din domeniul securitații au fost de acord cu Propunerea de inchidere a Al Jazeera, iar experții juridici analizeaza acest aspect, a anunțat guvernul israelian, citat de…