- Noi proteste in Republica Moldova, unde zeci de oameni au fost scoși in strada de Partidul Șor, in mai multe orașe din țara. Pro-rușii au blocat luni mai multe drumuri naționale, iar pe paginile de comunicare ale partidului de opozitie prorus apar imagini video cu oameni care traverseaza in mod repetat…

- In Republica Moldova, unde exista o enclava rusofila, Transnistria, tensiunea continua sa creasca intre parțile apropiate Moscovei și guvernul atlantist. Teama ca o lovitura de stat va rasturna puterea in vigoare este in creștere. O lovitura de stat in Moldova?… – saptamanalul francez Courrier International…

- Joe Biden a susținut astazi, 21 februarie, de la 18:40, un discurs in Polonia pentru a marca implinirea unui an de la declanșarea razboiului impotriva Ucrainei de catre Vladimir Putin. Maia Sandu a fost numele surpriza din discursul sau.Discursul a venit dupa o discuție a liderului de la Casa Alba cu…

- Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, vrea sa ceara Uniunii Europene impunerea de sancțiuni separate Federației Ruse pentru incercarile de destabilizare a situației politice din Republica Moldova.

- Eugen Tomac a declarat duminica, la o televiziune de știri, ca Republica Moldova se confrunta cu o tensiune fara precedent.”Lucrurile sunt intr-o continua evolutie in R Moldova. Tot ce sustinea presedinta Maia Sandu recent intr-o declaratie de presa, prin care spunea ca Rusia pregateste o lovitura de…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, o declarație de presa, la trei zile dupa dezvaluirile facute de președintele Moldovei, Maia Sandu, care acuzase Rusia de complot pentru a destabiliza țara. Redam, integral, declarația șefului statului: ”Romania a fost și continua sa fie alaturi de Republica…

- Reprezentanții Kremlinului neaga ca ar pregati o lovitura de stat in Republica Moldova și acuza partea ucraineana ca a lansat aceste versiuni pentru a atrage Chișinaul intr-o confruntare cu Rusia.

- Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, avertizeaza despre un plan al Moscovei de a destabiliza țara, cu scopul ultim de a rasturna regimul de la Chișinau și a folosi Moldova in razboiul cu Ucraina, transmite Agora. Afirmațiile președintei au fost facute luni, in cadrul unei conferințe de presa. …