Maia Sandu și deputații PAS au cheltuit in jur de un milion de lei, pentru deplasari in strainatate, doar in ultima jumatate de an. Asta in timp ce țara se sufoca de crize și saracie. Reacția vine din partea liderului Partidului „Șor”, Ilan Șor, care a acuzat guvernarea, intr-o inregistrare video pe Facebook, ca irosește fara niciun rost banii publici, in loc sa se preocupe de problemele reale ale oamenilor.