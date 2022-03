Autoritațile noastre demonstreaza ca fac tot posibilul ca in țara noastra sa izbucneasca un conflict armat. Toate acțiunile lor sunt indreptate exclusiv in aceasta direcție. Este reacția președintelui Partidului „Șor”, Ilan Șor, dupa ce ieri, autoritațile de la Chișinau au semnat cererea de aderare la Uniunea Europeana, iar in acest fel au atras țara in jocuri geopolitice periculoase.