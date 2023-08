Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat democrat Vladimir Plahotniuc, aflat pe lista de sancțiuni a Elveției inca de la sfarșitul lunii iunie, a reușit sa iși protejeze activele din aceasta țara, inclusiv faimoasa vila de pe malul lacului Geneva. Astfel, deși ele trebuiau sa fie inghețate, autoritațile elvețiene nu au fost…

- SA Energocom informeaza ca a cumparat circa 300 milioane de metri cubi de gaze ce vor fi folosite atat pentru consum curent, cat și pentru stocare. Prețul mediu ponderat de achiziție a gazelor, in punctele de achiziție solicitate de SA Energocom, constituie 34,5 EUR/MWh (cca 400 USD/1000 m 3 ). La acest…

- Liderul Partidului „ȘOR”, Ilan Șor, a identificat soluții financiare pentru a ajuta agricultorii din raioanele Orhei și Taraclia, dar și pe cei din UTA Gagauzia, aflați in prag de faliment, din cauza politicilor proaste ale guvernarii PAS. Anunțul a fost facut astazi de Ilan Șor, intr-o postare pe pagina…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM), a transmis Autoritații de Certificare și Plata din Ministerul Finantelor, spre certificare și rambursare, doua declarații de cheltuieli in valoare totala de 281,45…

- Negocierile de joi-seara intre Asociația „Forța Fermierilor” și premierul Dorin Recean nu s-au soldat cu rezultate concrete, iar agricultorii vor protesta in Piața Marii Adunari Naționale (PMAN) pentru a patra zi consecutiv. Fermierii solicita de urgența alocarea, in doua tranșe, a sumei de 700 de milioane…

- Romania va debloca, in urmatoarea ședința de Guvern, o noua tranșa, in valoare de 28 milioane euro, din programul de sprijin pentru Republica Moldova, finanțat cu 100 de milioane de euro (bani nerambursabili) de catre București. Anunțul a fost facut de premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, aflat la Chișinau.…

- Volumul consumului de gaze naturale in Moldova in luna mai a fost de 23,6 milioane de metri cubi, adica cu 16,08% mai puțin decat in urma cu un an și cu 48,4% mai puțin decat in luna aprilie.Nivelul achitarilor pentru gazele furnizate de la inceputul anului ajunge la 95,5% din volumul livrat - 8,177…

- Norvegia va aloca Republicii Moldova 50 de milioane de euro pentru implementarea reformelor in procesul de aderare la UE. Anunțul a fost facut de premierul norvegian, Jonas Gahr Støre, intr-un briefing comun susținut cu șefa statului Maia Sandu.