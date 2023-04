Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul fugar din Republica Moldova Ilan Sor a fost condamnat la 15 ani de inchisoare cu executare. Sentinta, pronuntata joi de Curtea de Apel, este definitiva si executorie, transmite presa din Republica Moldova, relateaza Agerpres.Instanta a admis integral si actiunea civila, astfel bunurile…

- Ionel Arsene, baronul PSD de Neamț, condamnat intr-un dosar de corupție, s-a predat in Italia. Ionel Arsene a fost reținut la Bari. El a fost condamnat, la 10 martie, la 6 ani și 8 luni cu executare de Curtea de Apel Brașov. Sentința este definitiva. Procesul a inceput inca de acum cinci ani. Instanța…

- Florica Preda, fosta sefa de la Resurse Umane din cadrul Spitalului Judetean Ploiesti, a fost condamnata pe 9 martie la trei ani de inchisoare cu suspendare, a informat news.ro. Ea a fost trimisa in judecata pentru luare de mita și sume pe care nu le-a putut justifica, echivalentul a aproximativ 70.000…

- „OPRESCU MIRCEA SORIN, fost Șef Secție in cadrul Spitalului Universitar de Urgența București, s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 03 ianuarie 2018 – 15 iunie 2020, intrucat a deținut și exercitat simultan cu funcția de Șef Secție - Clinica Chirurgie Generala IV din cadrul Spitalului…

- Un barbat in varsta de 35 de ani a fost condamnat la 13 ani de inchisoare, dupa ce și-a omorat concubina de 38 de ani in bataie. Individul manifesta periodic violența verbala și fizica, dar femeia nu s-a plans niciodata poliției, transmite Procuratura Generala (PG). Tragedia a avut loc in noaptea de…

- Ionel Arsene, presedintele Consiliului Judetean Neamt, a fost condamnat de Tribunalul Bacau la 8 ani si 4 luni cu executare si interdictie de a ocupa functii publice. Sentinta nu este definitiva. Curtea de Apel ar putea pronunta o decizie pe data de 1 martie. Dupa 4 ani de procese, o stramutare de la…