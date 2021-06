Ilan Șor: Când vom fi la guvernare, statul va cumpăra în avans producția fermierilor Consolidarea terenurilor agricole, crearea asociațiilor agricole moderne, instalarea sistemelor de irigare și asigurarea recoltei din contul statului, dar și procurarea in avans a producției agricole. Acestea sunt o parte dintre masurile pe care intenționeaza sa le aplice Partidul „ȘOR”, cand va ajunge la guvernare. Liderul formațiunii, Ilan Șor, a prezentat planul de resuscitare a sectorului agrar și a promis ca va reda Moldovei fosta titulatura de livada infloritoare. Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

