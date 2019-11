Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Bacau, Cosmin Necula, exclus din PSD dupa ce a criticat in mod repetat politica Guvernului Dancila, a postat pe Facebook un mesaj extrem de dur la adresa sefilor din Partidul Social Democrat, dupa rezultatul celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale. El catalogheaza…

- "Eu cred ca in turul doi cu Barna sau Diaconu nu era scorul asta, cu Tariceanu nici atat. PSD are cel mai prost scor din istoria sa", a declarat Victor Ponta dupa anuntarea exit poll-urilor, la Romania TV. "Cei de la PSD trebuie sa-si gaseasca pe cineva care sa-i conduca, sa-i scoata din negarea…

- Fostul presedintele Traian Basescu considera ca Romania a inceput lupta anticoruptie punand carul inainte boilor, trecat direct la arestari in loc sa se asigure pregatirea procurorilor. Basescu lauda modificarile propuse de Tudorel Toader, referitoare la majorarea experientei minime pentru procurorii…

- "Am o credința nestramutata in șansa și in puterea Partidului Social Democrat de a da romanilor un viitor mai bun. Iar viitorul nu e departe, e clipa care urmeaza și e ziua de maine a fiecaruia. Va chem alaturi de mine in lupta pentru o zi de maine in care suntem mai uniți, mai demni și mai…

- Marcel Ciolacu s-a aratat indignat de foștii colegi de la PSD care s-au asociat cu alte partide și susține ca este nevoie de o ”reforma interna” in Partidul Social Democrat. ”Astazi, cu largul sprijin al foștilor noștri colegi de la PSD care au preferat sa se asocieze cu Basescu, Orban și…

- "Inteleg ca doamna premier prefera consilieri externi si prin urmare ma aflu in situatia in care nu imi pot exercita eficient niciuna dintre aceste functii", a scris Laufer pe Facebook. "Ma aflu in Statele Unite ale Americii de mai bine de un an, acolo unde coordonez un program dedicat consolidarii…

- Ilan Laufer a informat-o pe Viorica Dancila ca demisioneaza din functia de consilier onorific deoarece nu a fost invitat, in aceasta calitate, sa insoteasca premierul la vizita in Statele Unite. Acesta afirma ca premierul nu s-a intalnit cu el, in calitate de președinte al PSD SUA. „Am aflat recent…

- Dancila le-a spus, vineri, presedintilor de organizatii ca nu au voie sa nu mearga in fiecare localitate si sa duca mesajul partidului si sa oboseasca doar atunci cand o vad pe ea obosita. "Cei care vor aduce prejudicii acestei campanii, cei care se vor simti debusolati, cei care vor ezita,…