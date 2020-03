Stiri pe aceeasi tema

- Cornelia Rednic este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi. Mereu cu zambetul pe buze, energica și plina de viața, Cornelia Rednic și soțul ei, Lupu, le-au intrat la suflet fanilor.

- Dorian Popa are mereu zambetul la "purtator" și este unul dintre cele mai vesele și efervescente personaje din showbizul romanesc. Artistul face furori in mediul online și are milioane de fani, insa in urma cu cațiva ani viața era complet diferita.

- Mirabela Dauer este una dintre cele mai iubite artiste din Romania. Are o cariera fabuloasa in spate si mereu, dar mereu este o aparitie de senzatie. Cu zambetul la purtator, cu o energie debordanta, Mira, asa cum ii spun prietenii, reuseste sa cucereasca pe toata lumea.

- Pentru familia Radu, din comuna calaraseana Dorobantu, sarbatorile inseamna spital si suferinta. Dragos, 18 ani, cel mai mare dintre cei trei copii, a fost mai tot timpul internat, iar magia Craciunului l-a gasit, in ultimii doi ani, zbatandu-se intre viata si moarte.

- Dj Lucian (Lucian Mitrache) și Geo (George Naița), doi tineri foarte talentați și ambițioși, și-au unit forțele pentru a crea un proiect de succes, un proiect muzical diferit fața de ceea se produce pe piața muzicala din Romania. Cei doi artiști au reușit in premiera pentru țara noastra sa colaboreze…

- Mirabela Dauer a trecut prin momente ingrozitoare. Deși acum este mereu vazuta cu zambetul pe buze, aceasta ascunde o drama care i-a schimbat viața. Artista a fost casatorita cu Traian Popovici, cu care a avut și un baiat care, in cele din urma, a ajuns in grija tatalui. Inainte de divorț, Mirabela…

- Mioara Velicu este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi. Mereu cu zambetul pe buze si pozitiva cu fanii sai, indragita cantareata de muzica populara are o mare durere in suflet.