- Președintele american Joe Biden, aflat intr-o vizita istorica la Varșovia, a ținut un discurs istoric prin care transmite mesajul Statelor Unite la un an de la declanșarea invaziei Rusiei in Ucraina.

- Președintele SUA, Joe Biden a sosit la palatul prezidențial din Varșovia, unde va purta discuții cu președintele Poloniei, Andrzej Duda inainte de a ține un discurs ulterior, relateaza CNN și BBC . UPDATE: Vizita lui Biden la Varșovia e un semnal important pentru securitatea globala, a declarat președintele…

- Sprijinul Statelor Unite ale Americii pentru Ucraina ramane ferm, a declarat marti, la Varsovia, presedintele american Joe Biden, in timpul intrevederii cu omologul sau polonez Andrzej Duda, transmit Reuters si AFP. Joe Biden a fost primit oficial la Varșovia de catre președintele Poloniei, Andrzej…

- Joe Biden a fost primit oficial la Varșovia de catre președintele Poloniei, Andrzej Duda. Intalnirea a avut loc in curtea de onoare a Palatului Prezidențial din capitala Poloniei. Joe Biden vine pentru a doua oara in mai puțin de un an in Polonia. Liderul de la Casa Alba a ajuns aseara tarziu in țara,…

- Președintele american Joe Biden a ajuns luni seara in capitala Poloniei, Varșovia, potrivit televiziunii poloneze, dupa ce a facut o vizita surpriza in Ucraina, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Președintele american, Joe Biden, a ajuns luni la Kiev, intr-o vizita-surpriza, prima sa deplasare in Ucraina de la inceputul razboiului din Ucraina, in urma cu aproape un an, relateaza BBC.Corespondentul The Economist la Kiev a publicat și o inregistrare video, cu președintele american, care se plimba…

- Joe Biden, pe langa faptul ca va marca un an de razboi in Ucraina cu o vizita in Polonia, le va telefona saptamana viitoare omologilor sai francez, britanic si italian, a anuntat vineri Casa Alba, noteaza AFP.