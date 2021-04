Stiri pe aceeasi tema

- Madalina și Radu, fericiții caștigatori ai premiului Mireasa din sezonul 2, și-au surprins fanii intr-un mod placut! Cei doi au postat o poza in care burtica de graviduța a Madalinei se vede foarte proeminent. Pacaleala sau adevar?

- 12 semne ca un barbat te place. Atunci cand veți ajunge sa credeți ca ați gasit barbatul perfect, s-ar putea sa doriți sa verificați daca relația merge in direcția dorita. Acest lucru se traduce prin gesturi de zi cu zi, naturale, gesturi care la prima vedere par simple și, totuși, sunt semne ca pur…

- Doi batrani din localitatea Saelele, județul Teleorman, au fost salvați de vecinul lor pompier, dupa ce bucataria le-a explodat in urma unei acumulari de gaze. Libertatea a mers sa-l cunoasca pe tanarul plutonier major Catalin Mihai Șatran, aflat in vizita la bunici in ziua exploziei. „Fiind de meserie,…

- Nissan Pathfinder a disparut de ani buni din Europa, insa in Statele Unite ale Americii SUV-ul nipon continua sa se vanda chiar foarte bine. Japonezii tocmai au lansat cea de-a cincea generație, iar printre imbunatațiri se numara inclusiv o transmisie noua. Pathfinder a trecut printr-o cosmetizare notabila.…

- Dupa ce au incercat sa-și gaseasca jumatatea la Mireasa pentru fiul meu, mulți dintre concurenți au ieșit afara și au reușit sa faca propriile familii! Așa s-a intamplat și in cazul Simonei, care s-a casatorit in 2018, iar acum a anunțat ca e insarcinata!