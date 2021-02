Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol mai are foarte puțin pana cand va deveni mamica unei fetițe. Pana atunci, vedeta se pregatește intens pentru perioada cand iși va ține odorul in brațe. Ce face Gina Pistol inainte sa devina mama Mai este foarte putin timp pana cand vedeta TV iși va strange micuța la piept. Mai sunt aproximativ…

- Maria Hernandez (30 de ani), influencer, a numit 10 clauze pe care fotbalistul Ruben Castro (Cartagena, liga a 2-a din Spania) trebuie sa le accepte inainte de a se casatori cu ea. Au impreuna doi copii. Maria a realizat un videoclip pe tema acestui subiect, prin intermediul canalului de YouTube „mtmad”.…

- Artista australiana s-a logodit cu Paul Solomons, mai tanar cu sase ani decat ea. Iar acum se pregateste de nunta chiar acasa la ea, in Australia, acolo unde pandemia se face mult mai putin simtita

- Asta este bomba momentului in showbiz! Roxana Vașniuc se pregatește de nunta, astfel ca iși cauta nași. Insa blonda nu vrea orice fel de nași, ci unii potenți financiar. Printre potențialii candidați care se afla pe lista scurta a vedetei se numara și Gigi Becali. Se inrudesc oare cele doua familii?

- Se pregatește inca o nunta in showbiz? Ne vom bucura de un eveniment spectaculos ce va avea loc tocmai in Dubai? Punem aceste intrebari pentru ca Ramona Gabor a imbracat rochia de mireasa. Diva și-a surprins fanii cu ultimele sale postari facute in mediul online.

- Au trecut doi ani de cand a participat la emisiunea „Insula Iubirii”, dar cu siguranța vi-l aduceți aminte pe Ionuț Gojman. Ce nu știu insa mulți este cum arata acum fostul concurent. Iata cateva imagini de colecție cu acesta alaturi de mama și iubita lui!

- Jese Rodriguez (27 de ani), fotbalistul lui PSG, s-a desparțit de Janira Barm, cea care in decembrie i-a daruit un al patrulea fiu, și s-a intors la Aurah Ruiz, o fosta iubita alaturi de care are un baiat! Jese Rodriguez nu se bucura de multe minute in tricoul lui PSG, dar duce o viața extrem de activa…