Îl mai suportă sau nu bucureștenii pe Nicușor Dan? 58% dintre bucureșteni susțin, in cadrul unui recent sondaj CURS, ca, de la preluarea mandatului, Nicușor Dan, a avut o activitate proasta la Primaria Generala a Capitalei. 11% au catalogat-o drept ”foarte proasta”. Doar 22% dintre respondenți spun ca activitatea lui Nicușor Dan a fost una buna, in timp ce doar 4% spun ca activitatea lui a fost foarte buna. Care sunt problemele importante ale locuitorilor din București? La aceasta intrebare, 23% dintre bucureșteni au spus ca traficul este cea mai mare problema, 11% au spus ca parcarile sunt cea mai mare problema, alți 11% au spus ca cea mai mare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Adrian Ursu a prezentat astazi, la Antena 3, in exclusivitate, rezultatele ultimului sondaj de opinie CURS, care arata ce parere au bucureștenii despre problemele actuale, despre politicieni, dar și despre primarul Capitalei, Nicușor Dan.

- Cum vad bucurestenii problema parcarii in centrul capitalei Autoturism ridicat de autoritati în sectorul 1, pentru parcare ilegala. Foto: Arhiva/Ionut Iamandi. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Consilierii municipali vor dezbate în curând un proiect, care face mai accesibile tarifele…

- "Bucureștenii nu vor plati mai mult pentru apa calda și caldura, la iarna" Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. FOTO: Catalin Radu/RRA. Bucureștenii nu vor plati mai mult pentru apa calda și caldura, la iarna - a dat asigurari primarul general, Nicușor Dan, care a verificat astazi un…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat ca, din cei 600 de copii depistati cu COVID-19 si care sunt internati in spitale, sase se afla in sectiile ATI. Rafila a precizat ca sunt deschise, in Capitala, centre ambulatorii pentru cazurile de Covid. Alexandru Rafila a precizat, miercuri seara,…

- Pana sa rezolve marile probleme ale Bucureștiului, cum ar fi faptul ca jumatate din locuitorii Capitalei nu beneficiaza in canicula de apa calda, nu se știe ce se va intampla la iarna cu incalzirea iar situația din trafic este tot mai proasta, Primaria Generala anunța modernizarea sistemului de alarmare…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a reiterat duminica, intentia de a candida pentru un nou mandat si a adaugat ca bucurestenii ar trebui sa aiba rabdare pana in 2024, pentru a vedea materializate proiectele pe care le-a demarat cu actuala administratie. „Cred eu, bucurestenii sa inteleaga…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, explica de ce investitii facute in prima parte a mandatului sau de edil nu se vad, el facand analogia dintre orasul Bucuresti si un bolnav aflat in coma. Potrivit edilului, in Capitala exista „foarte multe lucrari pentru care s-au investit banii publici” dar…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, directorul STB, Adrian Criț și președintele societații Astra Vagoane, Valer Blidar, vor fi prezenți astazi la o conferința de presa organizata la depoul Militari. Spre oftica Gabrielei Firea Primul tramvai romanesc, nu turcesc, pornește spre capitala Subiectul…