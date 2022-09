Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Scarlatescu iși deschide in curand restaurant in București. In premiera in sezonul 10 „Chefi la cuțite”, care a inceput aseara, 4 septembrie, la Antena 1, el a aratat locația in care va gati peste cateva luni, cand va finaliza renovarile. Celebrul bucatar a fost prins pe chef pe șantier, la…

- Viața sentimentala a lui Jador a fost tot timpul in atenția presei, mai ales ca artistul marturisea mai tot timpul ca singura femeie pe care a iubit-o și o iubește e Georgiana, tanara cu care a avut o relație cu suișuri și coborașuri, dar a caror poveste de dragoste s-a terminat. Zvonurile unoi noi…

- Pompierii bistrițeni au fost chemați de urgența sa intervina pentru a stinge flacarile care au cuprins un autobuz. S-a intamplat miercuri, pe un drum din Bistrița. Din cauza necunoscute inca, mijlocul de transport, in care se aflau 17 oameni, cu tot cu șoferul, a fost cuprins de un incendiu. S-a intamplat…

- Soferul unei masini a suferit un stop cardio-respirator si a scapat autoturismul de sub control, intrand cu el intr-o statie de autobuz din Baia Mare. In urma accidentului, un baiat de 13 ani aflat in statie a fost ranit, iar pasagerul din dreapta soferului a suferit un atac de panica, fiind de asemenea,…

- Grav accident rutier in aceasta seara pe strada V. Lucaciu din Baia Mare. Un sofer, de 57 de ani, a intrat in statia de autobuz, dupa ce a parasit partea carosabila. Se pare i s-a facut rau la volan. A intrat in stop cardio-respirator, fiind resuscitat de echipajele ajunse la fata locului. In masina…

- Un accident de circulație, in care a fost implicat un autoturism, s-a produs miercuri dupa-amiaza pe o strada in Baia Mare. In urma evenimentului rutier, un autoturism scapat de sub control a lovit o stație de autobuz. Accidentul a avut loc puțin dupa ora 17 pe strada Vasile Lucaciu din Baia Mare, in…

- Catalin Botezatu a povestit ca a fost prins ca iși inșela iubita in urma cu mai mulți ani și ca niciodata nu a fost un barbat fidel. Celebrul designer a fost dat de gol de prietenii lui. Catalin Botezatu a fost mereu unul dintre cei mai curtați barbați, insa puține femei au avut parte de atenția lui.…