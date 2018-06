Stiri pe aceeasi tema

- Presedintia franceza a confirmat joi organizarea unui dineu de lucru, vineri, la Paris, cu seful guvernului italian Giuseppe Conte, dupa o convorbire avuta miercuri seara tarziu, in timpul careia Emmanuel Macron "a subliniat ca nu facut declaratii menite sa ofenseze Italia si poporul italian", informeaza…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a recomandat miercuri sa nu se ''cedeze emotiei pe care unii o manipuleaza'' in cazul navei de migranti Aquarius, dand asigurari ca Franta ''va lucra mana in mana cu Italia'' pentru a gestiona fluxul de migranti, informeaza AFP, citata de Agerpres. Incercand…

- Ministrul de interne italian, Matteo Salvini, a apreciat miercuri ca 'fara scuze oficiale' din partea Frantei, ar fi mai bine ca intalnirea preconizata intre presedintele francez, Emmanuel Macron, si premierul italian, Giuseppe Conte, sa fie anulata, informeaza France Presse si dpa, preia Agerpres.'Daca…

- Ministerul italian al Afacerilor Externe a anuntat miercuri ca l-a convocat pe ambasadorul Frantei la Roma, dupa declaratii considerate "surprinzatoare" din partea presedintiei franceze despre soarta navei umanitare Aquarius, aflata in drum spre Spania, cu 629 de migranti la bord, informeaza AFP.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a denuntat marti ''cinismul si iresponsabilitatea guvernului italian'', care a refuzat acostarea navei Aquarius cu peste 600 de migranti la bord, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului francez, Benjamin Griveaux, relateaza AFP. Seful statului…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, il va primi vineri pe noul premier italian, Giuseppe Conte, pentru a pregati Consiliul European de la 28 si 29 iunie in special in chestiunea migrantilor, a informat luni Palatul Elysee, potrivit AFP. "Dupa prima lor intrevedere in paralel cu summitul G7 de la…

- Silvio Berlusconi a anuntat joi ca partidul sau, Forza Italia, va vota impotriva guvernului condus de Giuseppe Conte intr-un vot de incredere așteptat saptamana viitoare, in parlament, potrivit Il Giornale, citat de Rador.

- In ciuda recomandarilor pe care presedintele Sergio Mattarella i le-a facut lui Giuseppe Conte, caruia i-a cerut un guvern pro-european, Matteo Salvini a inceput deja sa sfideze Europa. Liderul partidului Liga Nordului a evocat numele lui Paolo Savona, un economist antieuro, pe care coalitia formata…