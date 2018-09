Planuri mari pentru Sectia de Psihitatrie din cadrul SCJU! Va fi construit un corp nou

Catalin Grasa, managerul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta, a anuntat in cadrul unei conferinte de presa, sustinuta in data de 18 septembrie, cu ocazia prezentarii bilantului sezonului estival, ca se vor face in continuare… [citeste mai departe]