- Lucia Panzariu este unul dintre concurenții sezonului 10 Chefi la cuțite care vine cu o poveste de viața trista, dar din care a ieșit invingatoare. Tanara este de meserie make-up artist, dar a fost la un pas de a pierde tot, inclusiv pe sine, din cauza barbatul pe care il iubea și a viciilor.

- Maria Florina Stan a venit in sezonul 10 din Chefi la cuțite pentru a-l cunoaște personal pe chef Catalin Scarlatescu, fiind o fana infocata a acestuia. Concurenta a dezvaluit ca il admira foarte mult pe juratul show-ului culinar și ca iși dorește o poza cu acesta.

- Doina Teodoru i-a facut o surpriza iubitului ei, Catatlin Scarlaescu și s-a prezentat ca și concurenta la Chefi la Cuțite, emisiunea pe care acesta o jurizeaza. Cu un simț al umorului innascut, Doina l-a luat la roast pe iubitul ei, in stilul caracteristic.

- Sorin Bontea a oferit un interviu in exclusivitate in care a dezvaluit cum i-a cunoscut pe Florin Dumitrescu și pe Catalin Scarlatescu, ce surprize aduce sezonul 10 Chefi la cuțite, cum a inceput druml sau in televiziune, dar și detalii despre familie sau trecutul sau.

- Catalin Scarlatescu e indragostit pana peste cap de partenera sa de viața, Doina Teodoru, iar recent aceștia au fost in aventura vieții lor, in America Express, de unde s-au intors de puțin timp. Juratul de la Chefi la cuțite a publicat o fotografie alaturi de partenera sa, iar el a vrut sa le arate…

- Sezonul 10 Chefi la cuțite va pune la bataie, din toamna, la Antena 1, cel mai ravnit trofeu al celebrei competiții culinare. Cei trei Chefi, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu, marcheaza 10 ani de cand se cunosc printr-un show in care intrecerea va fi mai intensa ca oricand.

- Claudia Radu este una dintre concurentele de la Chefi la Cuțite - sezonul opt, iar aceasta a reușit sa ajunga la inimile publicului pe tot parcursul competiției. Claudia Radu a avut ambiție sa-și schimbe viața radical, motiv pentru care fosta concurenta de la Chefi la Cuțite a slabit 43 kilograme.