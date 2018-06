Stiri pe aceeasi tema

- Mirabela Dauer nu trece prin cea mai buna perioada a vieții ei. Dupa operația pe care a suferit-o la rinichi, artista intampina acum și probleme financiare. prieten de-o viața, Alexandru Arșinel i-a sarit in ajutor. (Console si accesorii gaming) Alexandru Arsinel s-a oferit s-o ajute pe Mirabela Dauer…

- Andi Moisescu a dat chix cu afacerile, in 2017, potrivit datelor furnizate de Registrul Comerțului. Celebrul prezentator deține o firma care deruleaza activitați din domeniul televiziunii. (Console si accesorii gaming) Inființata in 2005, firma lui Andi Moisescu a fost mereu pe profit, astfel ca, pana…

- Miliardarul Eduard Uzunov s-a desparțit de ceva vreme de Andreea Caranda, celebra „Colombina” de la „Abracadabra”, iar, acum, in viața lui a aparut o noua tanara atragatoare! CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, in exclusivitate, primele imagini cu „Regele imobiliarelor” și noua lui iubita.…

- Bianca Dragușanu și-a obișnuit fanii emisiunii ei sa o aiba mereu in preajma pe cațelușa ei, Bella. In ediția de astazi, vedeta s-a gandit sa le faca o surpriza și sa vina cu Sofia, fetița ei, pe care o numește ”cel mai mare fan al emisiunii ei”. Console si accesorii gaming ”Trebuie sa aveți grija cum…

- Șase ani a jucat Florentin Dumitru la Steaua, iar Gigi Becali a avut mereu cuvinte de lauda la adresa lui. (Console si accesorii gaming) Fostul fundaș dreapta, acum in varsta de 41 de ani, și-a facut mereu treaba in teren, fiind, de altfel, unul dintre cei mai serioși jucatori care au pașit pe gazonul…

- Dupa mai bine de un an, Florin Salam incearca sa iși recupereze banii confiscați de vameși, deschizand un proces in America. Potrivit libertatea.ro, și-a angajat un avocat din Statele Unite ca sa ocupe de cazul sau. Acțiunea a fost deschisa in instanța de peste Ocean de manelist și de organizatoarea…

- Florin Salam a trecut peste orice rivalitate și a cantat la petrecerea de cinci stele a celui mai mare dușman al sau. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a intrat in posesia unui super-video de la marele eveniment, organizat de temutul Denom, cel supranumit ”Spaima lui Salam”. Manelistul, care a lasat…

- Florin Salam s-a impacat cu dușmanii lui chiar in Saptamana Patimilor. Celebrul lautar a cantat, zilele trecute, pentru șefii clanului Duduianu. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a intrat in posesia unui video de-a dreptul fabulos. ”Regele manelelor” a fost ”ingropat” in mii de euro chiar de catre…