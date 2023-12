Stiri pe aceeasi tema

- Acea perioada din an cand fiecare gest mic conteaza. UPT isi muta atentia si catre cei mai nefericiti. In fiecare an, in preajma Craciunului, gandurile comunitații academice a Universitații Politehnica Timișoara se indreapta și spre cei cu care soarta nu a fost atat de darnica. Și in acest an, ca și…

- Un elev al unui liceu din Sectorul 6 al Capitalei și-a amenințat profesorii chiar in fața polițiștilor. El a fost in centrul unui scandal, iar polițiștii Secției 25au fost chemați sa intervina de urgența, la respectivul liceu din București, unde elevul de clasa a XI-a și-a snopit in bataie un coleg…

- Burdujan, fost jucator la Rapid in perioada 2004-2008, cand a jucat in sfertul de Cupa UEFA cu FCSB in 2006, e dat disparut. El a plecat de acasa in noiembrie 2022, iar orice legatura cu el s-a pierdut in septembrie 2023.

- Incarcerat la Penitenciarul Rahova, Danuț Lupu ar fi intrat deja in conflict cu unii deținuți. In plus, fostul mare fotbalist ar fi facut o greșeala pe care pușcariașii o considera drept una impardonabila.

- Eugen Davidoiu, fost director general al SNLO, este luat la misto pe o pagina de internet dedicata lui si care ii poarta numele. Redactia Pandurul a fost invitata sa vizioneze acest site printr-o scrisoare trimisa redactiei si care poarta, in fals, s...

- Curtea de Apel din Bari a aprobat, joi, cererea de extradare a lui Ionel Arsene. Decizia nu e definitiva, anunta urse citate de Realitatea PLUS.Reamintim ca in luna mrtie a acestui an Ionel Arsene a fost demis oficial de la șefia Consiliului Județean Neamț, in lipsa, dupa ce a fost condamnat defintiv…