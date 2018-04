Stiri pe aceeasi tema

- Grupul suedez IKEA, cel mai mare retailer de mobilier din lume, a decis sa renunte la obiceiul de a face planuri in avans pe 5 pana la 10 ani si va pune la punct o strategie pe trei ani, in ideea de a tine pasul cu o societate care se transforma rapid, transmite Bloomberg. Această strategie va…

- Sase investitori au intentat proces impotriva BitConnect, acuzand compania de escrocherie la diferite niveluri in tranzactiiile cu criptomonede. Avocatul acestora spune ca exista sanse sa recupereze prejudiciul de 771.000 de dolari, dar chiar si dupa interzicerea BitConnect in Texas si Carolina…

- Vesti bomba de la meteorologi. Daca in ultimele zile iarna si-a intrat in drepturi spre final de anotimp, lururile sunt mai mai grave in cele ce urmeaza. Un al doilea val de aer arctic va lovi Europa. Vestile sunt cu atat mai sumbre cu cat informatiile de la specialisti vor fi valabile pana la jumatatea…

- Grupul petrolier austriac OMV AG, actionarul majoritar al OMV Petrom, se pregateste sa anunte un acord pentru a produce petrol la un zacamant petrolifer offshore din Abu Dhabi, au declarat pentru Bloomberg surse apropiate discuțiilor. Potrivit surselor citate, deşi acordul nu a fost finalizat,…

- Grupul informatic american poarta aceste negocieri pentru a se asigura ca va avea suficiente cantitati din acest ingredient cheie pentru productia de baterii, pe fondul ingrijorarilor ca explozia vanzarilor de vehicule electrice ar putea provoca lipsuri in aprovizionarea cu cobalt, informeaza Bloomberg,…

- Structura de proprietate creata de fondatorul Ikea Ingvar Kamprad in anii ‘80 tine retailerul in afara controlului familiei, scrie Bloomberg. In momentul decesului, la varsta de 91 de ani, Ingvar Kamprad ocupa pozitia a opta in clasamentul Bloomberg al miliardarilor cu o avere evaluata la…

- Nordea Bank interzice angajatilor sa faca tranzactii cu monede virtuale. Grupul de servicii financiare Nordea Bank, din nordul Europei, a interzis angajatilor sai sa tranzactioneze bitcoin si alte monede virtuale, in timp ce autoritatea de reglementare a sectorului bancar din Suedia a anuntat ca prefera…