- Grupul de moda C&A detine aproape 1.400 de magazine in 18 tari din Europa. Retailerul de moda e unul dintre cei mai mari jucatori din piata locala. Compania are aproximativ 23.000 de angajati.

- Produsele de baza lipsesc sau se gasesc in stocuri foarte mici in mai multe magazine din țara.Este vorba despre zahar, faina sau ulei.O astfel de situație a fost semnalata in Iași. Oamenii au ieșit sa faca provizii și au aglomerat supermarketurile, iar marii retaileri restricționeaza…

- Actiunile Moderna Inc au scazut cu 11% in predeschiderea sedintei Bursei de pe Wall Street, dupa ce grupul farmaceutic american si-a inrautatit estimarile de vanzari in 2021 pentru vaccinul sau anti-Covid-19 cu cinci miliarde de dolari, deoarece nu a reusit sa majoreze productia. Compania se asteapta…

- Magazinele din Marea Britanie se confrunta cu probleme de aprovizionare din cauza Brexitului, așa ca au pus fotografii cu fructe, legume și alte produse alimentare pentru a umple rafturile ramase goale.

- Primarul Dominic Fritz a anunțat ca, incepand din 25 octombrie, E.On va intrerupe furnizara de caz catre Colterm, compania care asigura incalzirea și apa calda pentru aproximativ 50.000 de gospodarii și instituții din Timișoara. „Parcurgem o perioada extrem de grea din cauza exploziei prețurilor la…

- Retailerul de haine polonez ANSWEAR va incepe campania de Black Friday de anul acesta in luna noiembrie și se va intinde pe o perioada de cel puțin doua saptamani, a declarat Raluca Radu, country manager ANSWEAR Romania, pentru Wall-Street.ro.

- JUMBO va construi un magazin de 14.000 mp la Sibiu, intr-o zona aflata in proximitatea autostrazii A1. Cand se va deschide Retailerul grec de jucarii și decorațiuni Jumbo va construi un magazin la Sibiu. Hipermarketul va fi amplasat intr-o zona din apropierea autostrazii A1 Sebeș – Sibiu. Compania care…

- ”Bonami, retailerul online cu mobilier si accesorii pentru casa, creste din nou. Dupa Europa Centrala, acesta se extinde acum in Slovenia, Croatia, Lituania si Letonia. Toate aceste tari au in comun apropierea geografica fata de pietele unde isi desfasoara activitatea Bonami, precum si potentialul semnificativ…