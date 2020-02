IKEA retrage cana de voiaj TROLIGTVIS din cauza nerespectării cerințelor de siguranță (Monden) Pentru a menține standardele ridicate cu care și-a obișnuit clienții, IKEA recunoaște ca testele efectuate arata ca un produs comercializat transmite substanțe chimice care depașesc limitele prescrise. Așa ca retrage din circulație respectivul produs, cu plata pe loc și cu scuzele de rigoare! IKEA indeamna toți clienții care au cana de voiaj TROLIGTVIS marcata „Made in India” sa nu o mai foloseasca. Rapoartele de testare recente arata ca produsul poate transmite... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

