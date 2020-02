IKEA renunta definitiv la produsele din plastic de unica folosinta Pentru a contribui la protejarea mediului si a crea un impact pozitiv asupra oamenilor si planetei, IKEA a eliminat din gama produsele din plastic de unica folosinta.



Cu aceasta ocazie, joi, 13 februarie, in magazinele IKEA Baneasa si IKEA Pallady, au fost expuse ultimele exemplare din "specia de pai disparuta", in interiorul unor vitrine expozitionale, se arata intr-un comunicat de presa al companiei.



In afara paielor, au fost eliminate si articolele din plastic de unica folosinta ca sacosele frigorifice, pungile de gheata si sacii de gunoi - care au facut parte din gama de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- IKEA da tonul eliminarii produselor din plastic de unica folosința. IKEA a eliminat din gama sa produsele din plastic de unica folosința. De azi, in magazinele IKEA Baneasa și IKEA Pallady au fost expuse „ultimele exemplare din specia de pai disparuta”, in interiorul unor vitrine expoziționale, tocmai…

- IKEA Romania elimina din magazine toate produsele din plastic de unica folosința IKEA a scos de la vanzare produsele din plastic de unica folosința, pentru a contribui la protejarea mediului și pentru a crea un impact pozitiv asupra oamenilor și planetei. Potrivit unui anunț al retailerului de…

- Masura este propusa de consilierul general Tudor Ionescu (ALDE). El spune ca proiectul poate deveni un exemplu pentru autoritatile din Romania in lupta impotriva deseurilor de plastic."STOP produse din plastic de unica folosinta in Bucuresti. Am depus in Consiliul General proiectul privind interzicerea…

- Guvernul intarzie asumarea responsabilitatii pentru criza medicamentelor generice. Rezolvarea accesului milioanelor de pacienti romani la medicamente accesibile ca pret, este in continuare amanata de catre Guvern. Nerezolvarea problemei generata de taxa clawback, adevarata problema pentru retragerea…

- Retailerul suedez IKEA se extinde in Romania, pregatind deschiderea unui magazin in Dumbravița, langa Timișoara, in cursul anului viitor, scrie Profit.ro. Compania suedeza are doua magazine IKEA în România, ambele în București, primul fiind deschis pe 21 martie 2007. Cel…

- Profit.ro: IKEA deschide al treilea magazin in Romania. Ce oraș a ales Retailerul suedez IKEA se extinde in Romania, pregatind deschiderea unui magazin in Dumbravița, langa Timișoara, in cursul anului viitor, scrie Profit.ro. Compania suedeză are două magazine IKEA în România,…

- kika, unul dintre cei mai cunoscuți retaileri de mobila și decorațiuni, propune pentru Craciunul din acest an decoruri de basm, cu accesorii și decorațiuni care au ca sursa de inspirație poveștile magice ale copilariei. Predomina materialele luxoase ca sticla, catifeaua sau ceramica, iar plusul de rafinament…

- Autor: Cornel NISTORESCU (Manifest pentru țarani și fermieri) Am revenit la Casa de Comerț Unirea, una dintre cele mai frumoase inițiative in slujba fermierului și a țaranului roman. Nu știu daca toți cititorii sunt la curent cu aceasta Casa de Comerț Unirea, inițiata de Ministerul Agriculturii și…