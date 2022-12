IKEA recomandă clienţilor care au cumpărat scaunul rotativ Odger în culoarea antracit să îl returneze, deoarece există riscul ca baza piciorului să se rupă IKEA a transmis miercuri ca recomanda tuturor clientilor care au cumparat scaunul rotativ Odger in culoarea antracit, cu marcaj de data inainte de 2221 si inclusiv, sa nu il mai foloseasca si sa contacteze firma pentru a li se rambursa integral suma platita pe produs. “Siguranta clientilor este prioritatea principala la IKEA. Asadar, rechemam scaunul rotativ Odger in culoarea antracit, cu marcaj de data inainte de 2221 si inclusiv (22 reprezinta anul, iar 21 reprezinta saptamana in care a fost fabricat produsul) din cauza ca exista riscul ca baza piciorului in forma de stea a scaunelor sa se rupa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

