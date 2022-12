Stiri pe aceeasi tema

- IKEA le recomanda tuturor clienților care au cumparat scaunul rotativ ODGER (foto) in culoarea antracit, cu marcaj de data inainte de 2221 și inclusiv, sa nu il mai foloseasca și sa contacteze IKEA pentru a li se rambursa integral suma platita pe produs.„Siguranța clienților este prioritatea principala…

- Parchetul European, in cooperare cu agențiile de aplicare a legii din 14 state membre ale UE, a desfașurat, marți, masuri de investigare simultane, inclusiv peste 200 de percheziții, in legatura cu o schema complexa de frauda in materie de TVA bazata pe vanzarea de bunuri electronice populare. Aceasta…

- Un produs a fost retras de urgența din magazinele Kaufland din țara, inclusiv din municipiul Dej. Autoritatea Naționala Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat ca un tip de fistic prajit a fost rechemat de urgența de la rafturi din mai multe supermarketuri Kaufland din…

- O femeie in varsta de 45 de ani, originara din Ucraina, a fost trimisa in judecata de procurorii din Republica Moldova, dupa ce, in luna martie 2022 a incercat sa scoata de pe teritoriul țarii noastre spre Romania peste 12,7 milioane lei, in valuta straina. Responsabilii spun ca, deși la traversarea…

- Elvetia va distruge 9 milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 produs de Moderna, ajunse la termenul de expirare, iar alte 5,1 milioane de doze vor avea aceeasi soarta pana in luna februarie, a anuntat miercuri guvernul elvetian, relateaza Reuters și Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

