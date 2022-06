IKEA își vinde din fabrici! IKEA a anunțat, miercuri, ca urmeaza sa iși vanda fabricile din Rusia, sa-și inchida birourile din aceasta țara și sa iși reduca numarul de angajați, in prezent de aproximativ 28.000, relateaza Reuters . Decizia celui mai mare brand de mobila din lume vine ca urmare a invaziei rusești a Ucrainei, care dureaza deja peste 110 zile. Decizia vine dupa ce, anterior, IKEA și-a inchis magazinele și și-a intrerupt aprovizionarea in Rusia, alaturandu-se unui numar mare de companii occidentale care s-au conformat sacțiunilor impuse dupa invadarea Ucrainei. Compania suedeza a continuat sa-și plateasca angajații… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

